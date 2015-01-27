Україна надала іноземним дипломатам матеріали розслідування теракту в Маріуполі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Обстріл в Маріуполі є шокуючим терористичним актом так само, як і обстріли під Волновахою, тролейбуса у Донецьку, збиття Боїнга-MH17. Приниження і тортури українських воїнів з боку так званої ДНР порушують усі цивілізовані правила поводження з військовополоненими. Усі ці дії поставили ДНР в один ряд з терористами ІДІЛ, які вчора вбили громадянина Японії», - сказав Чалий.

Заступник глави АПУ також заявив, що «якби Мінські угоди виконувались проросійськими терористами і Росією, трагедії минулого тижня ніколи б не сталося».

У свою чергу Наливайченко та представники СБУ представили деталі трагедії, послідовність подій, відеодокази, результати розвідувальних даних, перехоплень радіо- та телефонних розмов осіб, які були залучені безпосередньо до планування, організації та проведення ракетного обстрілу східного району Маріуполя. Також було продемонстровано відеосвідчення одного із співучасників цього злочину. Всі ці матеріали прямо свідчать про приналежність важкого озброєння - ракетних систем залпового вогню та персоналу, який його обслуговував і здійснював 24 січня ракетний обстріл житлових масивів східного Маріуполя, до Російської Федерації.

Міністр закордонних справ України у свою чергу наголосив на тому, що «цей злочин важливо розцінювати в першу чергу у моральному вимірі і класифікувати його як злочин проти людяності».

Читайте такожПостпред Британії в ООН: Терактів у Волновасі й Маріуполі не було б без підтримки РосіїЗвертаючись до дипломатів, Клімкін заявив: «Ті, хто вчинив цей жахливий злочин, мають предстати перед міжнародним кримінальним судом в Гаазі, і ми розраховуємо на Вашу підтримку» і закликав визнати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями.

Міністр також представив кроки України на міжнародній арені щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі та наголосив на тому, що Україна продовжує стояти на позиції, що існує лише політичне вирішення конфлікту на основі Мінських домовленостей та Мінського протоколу, під яким поставила свій підпис, в тому числі, й Російська Федерація. «Росія має бути всередині процесу і бути частиною вирішення проблеми», - наголосив він.

«З іншого боку ми не виключаємо і прагнемо розширити формат переговорів із залученням США і сподіваємось на продовження роботи Тристоронньої контактної групи, що є важливим, в обміні полоненими», - наголосив Клімкін.