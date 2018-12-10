Релігійні провокації та теракти: в СБУ розповіли, як РФ може створити привід для відкритого воєнного вторгнення
Інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для відкритого воєнного вторгнення Збройних сил Російської Федерації в нашу країну.
Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, на цьому наголосив голова СБУ Василь Грицак.
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Зазначається, що в рамках продовження інформування громадськості про форми і методи російської агресії Служба безпеки України презентує серію спеціальних інформаційних буклетів.
Перші два випуски присвячені терористичній діяльності спецслужб РФ в Україні та використанню Росією у гібридній війні релігійних структур Української православної церкви Московського патріархату.
Буклети, які видані українською та англійською мовами, містять спеціальні QR-коди, що надають можливість прямого доступу до компільованої інформації про відповідні факти російської злочинної діяльності як викриті СБУ, так і зібрані громадськими активістами.
При цьому зауважується, що тематика перших випусків є невипадковою.
У зв’язку з цим голова СБУ зазначив, що "цілеспрямоване інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для відкритого військового вторгнення ЗС РФ в нашу країну".