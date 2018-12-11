Консули розповіли про зустріч із 6 полоненими моряками "під контролем працівників СІЗО"

Загалом консули вже поспілкувалися з 19 українськими моряками, що утримуються у СІЗО.

Консули України в Російській Федерації сьогодні відвідали ще шістьох українських військовополонених, яких утримують у слідчих ізоляторах "Матроська тиша" і "Лефортово" в Москві.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

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"Отримали вже інформацію про сьогоднішню зустріч. Консули зустрілися з шістьма нашими військовополоненими, зустрілися там же, в СІЗО "Лефортово". Ця зустріч відбувалася в слідчому кабінеті. Спілкуватися довелося у присутності та під контролем працівників СІЗО. Розмова фіксувалася на записуючий пристрій", - сказав Погорельцев.

"Стан здоров'я моряків задовільний. Тримаються мужньо. В принципі, скарг на умови утримання або застосування щодо них якогось фізичного впливу немає. Тримаються в камерах по дві особи. Камери обладнані досить нормально, там холодильник, телевізор. Можуть виписувати книжки собі - користуватися бібліотекою", - заявив дипломат.

"Звичайно, усі сподіваються, що ближчим часом матимуть можливість повернутися на Батьківщину. Консули намагаються підтримувати моряків і, в принципі, доводять офіційну позицію країни щодо статусу моряків як військовополонених, інформують про заходи, які вживаються керівництвом країни для їх звільнення і повернення на Батьківщину", - заявив Погорельцев.

"Надається кваліфікована правнича допомога за рахунок держави. Посольством переказано разову грошову допомогу кожному з моряків, але, щоправда, моряки, яких сьогодні відвідували, ще не підтвердили її отримання, але отримають очевидно ближчим часом", - додав він.

Також дипломат уточнив, що завтра, 12 грудня, консули планують відвідати останніх п'ятьох моряків.

"Сподіваємося, що зустріч відбудеться. Заплановано, що відбудеться зустріч з наступними п'ятьма моряками", - підкреслив Погорельцев.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».

7 грудня українські консули відвідали в СІЗО сімох українських моряків, а 10 грудня - шістьох.