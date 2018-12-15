Порошенко про важливість створення незалежної від РФ церкви: там, де махають російським кадилом, потім б’ють російськими "Градами"

Президент України Петро Порошенко зауважив, що коли в Москві говорять про Україну як про нібито їхню канонічну територію – це зазіхання на територіальну цілісність України.

Президент України Петро Порошенко підкреслив важливість створення незалежної від РФ церкви, оскільки, за його словами, «там, де сьогодні махають російським кадилом, завтра б’ють російськими «Градами»».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після всеукраїнського православного Об’єднавчого собору у Софії Київській.

За словами президента, Кремль не приховує, що розглядає РПЦ як один із головних інструментів впливу на Україну.

«Ситуацію в українському православ’ї обговорюють на Раді безпеки РФ під головуванням її президента, а від Української держави вимагають не втручатися в її ж власні українські справи», - сказав президент.

Він зауважив, що коли в Москві говорять про Україну як про нібито їхню канонічну територію – це зазіхання на територіальну цілісність України.

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«В цих умовах ми повинні захистити і українську землю, і український дух. Ми, як ніхто інші, знаємо - там, де сьогодні махають російським кадилом, завтра б’ють російськими "Градами". Патріарх Кирило колесив Україною з пропагандою «руського міру» та «єдиної купелі», а потім поїхали їхні танки», - нагадав Порошенко.

Він підкреслив, що питання автокефалії виходить далеко за межі «церковної огорожі», і є питанням нацбезпеки, державності України та світової політики.

Як нагадав Порошенко, президент РФ Володимир Путін казав, що розпад СРСР став для Росії головною геополітичною катастрофою ХХ століття.

«Для Путіна, – як написав Мирослав Маринович, – надання автокефалії українському православ’ю є другою геополітичною катастрофою». Тільки дозвольте мені поправити - цього разу масштабом не століття, а тисячоліття», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.