У РПЦ уїдливо прокоментували рішення Об'єднавчого собору українських церков

У РПЦ прокоментували Об'єднавчий собор, який минув у Києві.

У Російській православній церкві вважають "канонічно нікчемним" Об'єднавчий собор, на якому обрали предстоятеля помісної православної церкви в Україні Епіфанія.

Про це заявив заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов, передає РИА Новости.

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"... З числа неканонічних священнослужителів одного обрали як неканонічного предстоятеля", - зробив істеричну заяву Балашов.

У свою чергу, прес-секретар патріарха Московського і всія Русі Кирила, священик Олександр Волков, заявив, що "визнання" глави нової української церкви у православному світі "навряд чи здійсненне завдання". "Розкольники обрали розкольника", — вважає Волков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від Вселенського Патріарха Варфоломія.

За інформацією представника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.

Раніше голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда назвав процес надання автокефалії української церкви політичним проектом президента України Петра Порошенка і Константинопольського патріархату.