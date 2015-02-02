Меркель: Німеччина не поставлятиме Україні зброю, конфлікт слід вирішувати мирно

Меркель виступила в Будапешті, де зустрічалася з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає Бі-бі-сі.

Конфлікт на сході України, за словами канцлера, не може бути вирішений військовими засобами. Німеччина не буде поставляти зброю Україні, підкреслила вона.

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