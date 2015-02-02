Меркель: Німеччина не поставлятиме Україні зброю, конфлікт слід вирішувати мирно
15:52, 02 лютого 2015Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до негайного відновлення режиму припинення вогню на Донбасі у відповідності з Мінськими домовленостями вересня 2014 року.
REUTERS
Меркель виступила в Будапешті, де зустрічалася з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає Бі-бі-сі.
Конфлікт на сході України, за словами канцлера, не може бути вирішений військовими засобами. Німеччина не буде поставляти зброю Україні, підкреслила вона.
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