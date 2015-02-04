Азаров заявив, що бачить Україну федеральною державою

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Азаров сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

При цьому, відповідаючи на запитання, чому він не займався цим питанням, коли був главою українського уряду, Азаров сказав, що був зайнятий "економікою".

"Я бачу Україну федеральною країною, країною, в якій максимально враховуються особливості, менталітет, звичаї і культура того населення, яке проживає в різних регіонах України", - сказав Азаров.

"Донбас - це не Галичина - ви це чудово знаєте, але я краще знаю, тому що я скрізь побував і за службовим обов'язком цим займався, вас може зашорюють різні свої уявлення - у мене нічого не зашорено. Для мене що Галичина, що Донбас - це були ті регіони, в розвиток яких вкладав всі свої сили", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Генеральною прокуратурою України почато процедуру підготовки документів з екстрадиції Азарова, екс-президента Віктора Януковича і міністра фінансів Юрія Колобова.

За клопотанням Генпрокуратури України, 19 січня цього року Печерський райсуд міста Києва виніс ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Азарова.

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21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це сталося після декількох місяців протестів в Україні, які закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники», зокрема Азаров.

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів і виведення капіталів.

12 січня 2015 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Азарова і ще кількох осіб.