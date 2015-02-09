Псакі допускає надання Україні зброї оборонного характеру

Таку думку висловила речниця Державного департаменту США Джен Псакі в інтерв’ю DW.DE. За її словами, захист суверенітету України - це "ціль" США, так само, як і Німеччини та Франції. Однак рішення щодо того, яку саме додаткову допомогу Вашингтон надасть Україні, ще не ухвалено, зазначила вона. "Дискусія щодо надання Україні зброї для захисту є частиною великої дискусії, у якій беруть участь усі зацікавлені сторони. Спільна мета - збереження дипломатичними засобами суверенітету України та її територіальної цілісності", - додала речниця зовнішньополітичного відомства США.

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При цьому Джен Псакі підкреслила, що суперечностей між Вашингтоном та його європейськими союзниками щодо того, як реагувати на події в Україні, немає. Мова, за її словами, йде про прагнення виробити спільну позицію. Так було у питанні санкцій проти Росії, і так відбувається у тому, що стосується надання допомоги Україні та досягнення дипломатичного розв’язання конфлікту, зазначила речниця Держдепартаменту США.

Ніхто не прагне воєнного рішення української кризи, і ніхто не хоче провокувати війну з Росією, підкреслила представниця американського зовнішньополітичного відомства. "Ніхто не хоче нагнітання напруги, ми хочемо цю напругу зняти. Наша ціль - змінити поведінку Росії", - заявила речниця. На питання, чи вважають США Росію країною-агресором, так само, як Верховна Рада України, Джен Псакі відзначила, що Білий дім не намагається навішувати ярлики. При цьому у Вашингтоні дії Росії в Україні вважають "агресивними" й "незаконними", додала вона.