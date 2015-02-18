Печерський райсуд завтра продовжить обирати запобіжний захід Єфремову в закритому режимі

Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення сьогоднішнього судового засідання журналістам повідомив прокурор Валерій Зінмагляд, який представляє в суді сторону державного обвинувачення.

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