Печерський райсуд завтра продовжить обирати запобіжний захід Єфремову в закритому режимі
20:37, 18 лютого 2015Політика
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Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити завтра засідання з обрання запобіжного заходу екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову в закритому режимі.
Справу Єфремова слухають в закритому режимі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення сьогоднішнього судового засідання журналістам повідомив прокурор Валерій Зінмагляд, який представляє в суді сторону державного обвинувачення.
Читайте такожОбвинувачення наполягає на закритому режимі засідання суду над ЄфремовимУ свою чергу адвокат Єфремова Олександр Мельников зазначив, що рішення про перенесення судового засідання ухвалено на прохання прокуратури.
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