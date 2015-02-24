Депутати Ради і Європарламенту зустрінуться вперше після зміни влади в Україні

Нинішнє засідання стане першим в оновленому складі - після парламентських виборів в Україні депутати Європарламенту та Верховної Ради ще не збиралися, передає DW.DE.

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Пауза у міжпарламентській співпраці неабияк затягнулася: останнє засідання Комітету міжпарламентського співробітництва відбулося ще у жовтні 2013 року в Києві.

У Києві, і в Брюсселі сподіваються на нові імпульси від міжпарламентської групи. На відкриття мають прибути голова Верховної Ради Володимир Гройсман та президент Європарламенту Мартін Шульц. Як пояснив посол України при ЄС Костянтин Єлисєєв, це надає події непересічного статусу. "Зазвичай президент Європарламенту не бере участі в таких заходах, але цього разу, як символ солідарності і, щоб підкреслити вагу події, така участь підтверджена", - сказав він.

Тема бойових дій на сході України та виконання мінських угод стане однією з найголовніших під час засідання. Їй депутати присвятять весь вечір вівторка, 24 лютого. Серед питань, внесених до порядку денного, - ситуація на Донбасі, гуманітарні проблеми, політичний розвиток в Україні, а також питання незаконної анексії Криму. "Це стане слушною нагодою для обговорення нових ініціатив з точки зору стабілізації ситуації в Україні та сприяння імплементації мінських домовленостей і протидії агресивним планам кремлівської влади", - переконаний Костянтин Єлісєєв. Посол не виключає, що депутати підніматимуть питання санкцій відносно Росії з огляду на невиконання ними мінських угод і захоплення Дебальцевого.

Представники Верховної Ради вже презентували документи, які вони підготували для засідання Комітету. Серед них – проекти резолюції та спільної заяви, що передбачають, зокрема,закликати Євросоюз застосувати "всі міжнародно-правові інструменти для забезпечення миру та безпеки в Україні", маючи на увазі в тому числі можливість запровадження миротворчої місії.

Крім того, в підсумкових документах планується зазначити, що вже протягом року Україна є жертвою військової агресії та експансіоністської політики Росії, в тому числі незаконної анексії Криму та неоголошеної гібридної війни.