У Кремлі анонсували телефонну розмову лідерів "нормандської четвірки"

Лідери країн "нормандської четвірки" - Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олланд та Ангела Меркель - сьогодні ввечері обговорять виконання домовленостей щодо врегулювання в Україні та оплату російського газу, що поставляється в Україну, повідомив журналістам помічник глави російської держави Юрій Ушаков, пише ТАСС.

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"Сьогодні ввечері, досить пізно - в 22:00 (21:00 за Києвом, - ред.) - відбудеться телефонна розмова лідерів країн "четвірки" в "нормандському форматі", буде обговорено хід реалізації комплексу заходів, схваленого 12 лютого в Мінську", - сказав Ушаков.

"Крім цього, судячи з усього, буде обговорюватися ситуація навколо оплати російського газу, що поставляється в Україну", - зазначив він.