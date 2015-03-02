Депутати закликали Савченко припинити голодування: "Герої потрібні нам живими"

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко після оголошення про присвоєння Савченко звання Героя України, висловив думку, що ВР має звернутися до Савченко із проханням припинити голодовку.

“Такі герої нам потрібні живими”, - сказав депутат, і додав, що Савченко потрібна у ВР та Європарламенті.

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Своєю чергою голова ВР Володимир Гройсман відповідне звернення поставив на голосування. Його підтримали 329 народних депутатів із 349, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомлялося, 33-річна українська льотчиця, депутат Верховної Ради та член парламентської делегації у ПАРЄ Савченко з липня 2014 року незаконно перебуває у в’язниці в Росії. На знак протесту Савченко голодує вже 80 днів.