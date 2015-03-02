Савченко відмовилася припинити голодування

Як повідомив глава президентської Ради з прав людини Михайло Федотов, який відвідав льотчицю в СІЗО "Матроська тиша", правозахисникам не вдалося умовити Савченко відмовитися від голодування.

У свою чергу член РПЛ Єлизавета Глінка, яка також відвідала у понеділок льотчицю, оцінила стан Савченко як середньої тяжкості.

"Вона почуває себе погано, скаржиться на слабкість", - сказала Глінка.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

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26 жовтня 2014 на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття щодо неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.