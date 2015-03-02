Савченко розраховує протриматися до ваги у 40 кг

Про це вона сказала у ефірі Еспресо.TV.

"Ілля Новіков (один з адвокатів Надії Савченко, - Ред.) мені написав у вайбер, що "стан задовільний". Тобто, слава богу, вона жива, для мене це звучить так. В неї вже почалися проблеми з органами. Коли я в неї була минулої п'ятниці, вона мені сказала, що розраховує свій організм і думає, що витримає до 40 кг. Я переконана, що це неможливо, тому що понад 30% втрати від маси тіла – це точка неповернення. Зараз важливо тримати рівень цукру. Якщо він падає – це все. Тому я сподіваюся, що їй там якось його тримають", - розповіла Віра Савченко.

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Також вона заявила, що сподівається на доступ до її сестри делегації українських лікарів.

"Я дуже сподіваюся, що наш президент підпише і доб'ється від президента Російської Федерації дозволу на делегацію українських лікарів, яка вже сформована міністром охорони здоров'я, щоб вони оглянули Надю. Я також чула про делегацію лікарів німецьких, яку ініціювала Ангела Меркель. Я не знаю, коли вона має їхати. Чим швидше – тим краще", - наголосила Віра Савченко.