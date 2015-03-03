Рада розгляне питання про арешт суддів Вовка, Кицюка і Царевич

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні було ухвалене на засіданні комітету.

У виступі на підтримку відповідного подання до ВР Генеральної прокуратури прокурор Києва Сергій Юлдашев поінформував депутатів, що стосовно Вовка розслідується кримінальне провадження за винесення ним неправосудного рішення у справі про відчуження нерухомого майна за відсутності відповідача у справі. Щодо суддів Кицюка і Царевич відкрито та розслідується кримінальне провадження за винесення ними неправомірних рішень у справі про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення двох учасників Автомайдану. Зокрема, як зазначив Юлдашев, вказані судді призначали до розгляду і розглядали протоколи, не завізовані належним чином інспекторами ДАІ.

Після обговорення питання про суддів комітет ухвалив рішення винести на розгляд у сесійну залу ВР подання Генпрокуратури, яке також було підтримане головою Верховного Суду України Ярославом Романюком.

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За розгляд питання стосовно судді Вовка проголосували 17 із 20 присутніх на засіданні членів комітету, щодо судді Кицюка - 15, щодо судді Царевич - 16.

Як зазначив голова комітету Руслан Князевич, це питання сьогодні планувалося винести на вечірнє засідання ВР.

У свою чергу в коментарі журналістам народний депутат від “Самопомочі”, член комітету Руслан Сидорович сказав, що на засіданні комітету був присутній суддя Кицюк.

Він зауважив, що комітет лише перевіряє належне оформлення звернення до сесійної зали, і фактично питання залишається за сесійною залою ВР.

Як сказав Сидорович, без рішення Верховної Ради у цих суддів немає перешкод для виїзду з країни.