Відеотрансляція засідання Верховної Ради 4 березня (завершено)

Також ВР у першому читанні сьогодні знову розглядатиме не підтриманий раніше урядовий законопроект про внесення змін до закону “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” щодо валютного регулювання та валютного контролю (№2265).Як передає кореспондент УНІАН, з цього питання має доповідати в сесійній залі заступник голови Верховного суду України Валентин Барбара. (УНІАН: 3 березня Комітет ВР з правової політики та правосуддя ухвалив рішення винести на розгляд парламенту питання про затримання та арешт суддів Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич).

Читайте такожВерховна Рада хвилиною мовчання вшанувала загиблих на шахті ім. ЗасядькаСеред іншого розглядатиметься законопроект про внесення змін до закону “Про організацію оборонного планування», а також законопроект, який стосується посиленню відповідальності за вчинення розбійних нападів.

Депутати також розглянуть зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за придбання неякісної продукції оборонного призначення.

Крім того, планується розгляд проекту постанови про внесення змін до постанови ВР від 2 грудня 2014 року №9-VIII “Про формування складу Кабінету міністрів України”.