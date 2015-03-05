Через підозри в корупції відсторонені службовці Західного управління Держприкордонслужби

Про це на брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олександр Слободян.

Читайте такожПрезидент затвердив зміни в діяльність антикорупційного бюро

"В рамках посилення роботи з протидії корупції та зловживань зі сторони персоналу в Західному регіональному управлінні завершила роботу група адміністрації Держприкордонслужби. В результаті перевірок інформації про можливу причетність нашого персоналу до можливих протиправних дій відсторонена від виконання обов'язків низка посадових осіб як у штабі Західного регіонального управління, так і в командуванні Чернівецького загону", - зазначив Олександр Слободян.

Також він закликав громадян, які перетинають кордон, у разі наявності інформації про протиправні дії прикордонників звертатися на телефон довіри Держприкордонслужби.