Екс-депутат пропонує відновити розслідування справи про смерть генерала Кравченка

Про це Чорновіл сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», трансляція якого відбудеться 7 березня о 17.00 на УНІАН-ТБ.

Зокрема, Чорновіл, згадуючи події, які сталися одразу після Помаранчевої революції, наголосив, що особи, які в той час очолили силовий блок, були абсолютно некомпетентними у розслідуванні таких справ, як, наприклад, справа про смерть генерала МВС Кравченка.

На переконання Чорновола, у 2005 році за керівниками Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України стояли певні особи, які давали поради, яким чином коментувати хід розслідування справ.

Читайте такожШокін пообіцяв довести до кінця справу Гонгадзе

"Вони наговорили тоді повної дурі, яку їм всунули у вуха ті, кого б було зараз дуже добре встановити, і було б добре, щоб ці люди, які зробили тоді ті заяви, зараз дали би свідчення, хто їм перший, в якій черговості, в якій спосіб, в якій формі вкладав у вуха ту інформацію", - сказав Чорновіл.

"Я сподіваюся, що і сьогоднішній генпрокурор Шокін, тодішній слідчий, дасть відповідні пояснення, тому що це буде дуже важливо для розслідування, саме в першу чергу справи Кравченка, тому що з цієї справи потягнулося дуже багато речей", - наголосив Чорновіл.

При цьому він згадав, що після президентських виборів 2004 року, незадовго до смерті Кравченка, він мав з ним коротку розмову.

За словами Чорновола, у будівлі кінотеатру "Зоряний", де у 2004 році розміщувався виборчий штаб кандидата у президенти Віктора Януковича, він зустрів у коридорі Кравченка, який, як стверджує Чорновіл, сказав: "Знаєш, Тарас, я тобі, якщо мене не вб'ють, розкажу колись дуже багато того, що тобі треба знати, що сталося з твоїм батьком". За словами Чорновола, через три дні Кравченко загинув.

Читайте такожНові слідчі встановлять замовників вбивства Гонгадзе - Шокін

"Хтось один з тих, тодішніх «регіоналів», які працювали з силовими структурами... З членів команди, тої близької до Януковича, переказував так само фразу, що "ми з Кравченком розмовляли, він сказав таку річ: "Що мене все-одно напевно вб'ють, незалежно чи в тюрмі, чи на волі", - сказав Чорновіл.

У зв'язку з цим він висловив упевненість, що Кравченка вбили. За словами Чорновола, це також підтверджують матеріали, які оприлюднював журналіст Олексій Подольський.

Як повідомляв УНІАН, Кравченко був знайдений мертвим з вогнепальними пораненнями голови вранці 4 березня 2005 року на власній дачі в Кончі-Заспі під Києвом.

Слідство зробило висновок, що це було самогубство.

4 березня о 10.00 Кравченко мав з'явитися на допит до Генпрокуратури у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.