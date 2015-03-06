Порошенко заявив, що задоволений роботою нового генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, це він сказав на зустрічі сьогодні з активом Хмельницької області.

“Мені подобається, що сьогодні робить новий генпрокурор. Адже місце всім хабарникам і корупціонерам у в'язниці”, - зазначив глава держави.

Порошенко сказав, що вчора Верховна Рада позбавила недоторканності трьох суддів, які займалися переслідуванням “майданівців” та здійснювали незаконне судочинство.

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Глава держави висловив думку, що це перший крок (маючи на увазі зняття недоторканності з трьох суддів — УНІАН) до очищення судової влади.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Судді Царевич і Кіцюк підозрюються в тому, що постановили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративне правопорушення відносно активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декілька осіб у січні минулого року.

Суддя Вовк підозрюється в ухваленні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна. Його дії кваліфікуються за ч.2 ст.375 КК України.