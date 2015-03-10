Росія продовжує направляти важке озброєння на Донбас – Нуланд

Як повідомляє Радіо Свобода, про це Нуланд сказала під час слухань у комісії із закордонних справ Сенату США.

«Лише впродовж останніх кількох днів ми можемо підтвердити направлення російських танків, броньованих машин, важкої артилерії і ракетних установок через кордон сепаратистам на сході України», – сказала помічник держсекретаря США.

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Україна та Захід звинувачують РФ у направленні озброєння та військових на Донбас для підтримки терористів. Кремль ці звинувачення відкидає.

Мінські домовленості від 12 лютого передбачають припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, проте повністю не відводитиме техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Бойовики запевняють, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, а українські військові це заперечують, заявляючи, що ворог перегруповує сили.