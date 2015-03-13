Перегляд санкцій проти Росії на сесії ПАРЄ в квітні може не відбутися - Ар'єв

Про це заявив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, який бере участь в засіданні Комітету ПАРЄ в Парижі, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

За слова депутата, відбувся певний розкол всередині проросійської групи в ПАРЄ. Можливо, що санкції проти РФ та її делегації не будуть переглядатися у квітні, сказав він.

Ар’єв також наголосив на тому, що Росія розпочинає активну інформаційну кампанію проти України.

«Наступного місяця в Європі очікується дуже активний інформаційний наступ РФ проти України. Тема: Україна – пропаща держава. Корупція, реформи не проводяться, тому немає чого їй далі допомагати», - сказав Ар’єв.

Читайте такожСША і Німеччина попередили РФ про можливі нові санкції

Як повідомлялося, у квітні 2014 року через анексію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі російську делегацію в ПАРЄ позбавили права голосу, права брати участь у засіданнях статутних органів та моніторинговій діяльності Асамблеї.

У січні цього року Парламентська асамблея Ради Європи продовжила санкції проти Росії до квітня 2015 р.

Передбачено, що рішення щодо повноважень делегації РФ у ПАРЄ може бути переглянуте в квітні в залежності від того, як Росія виконуватиме вимоги Асамблеї, в тому числі в питанні звільнення Надії Савченко.