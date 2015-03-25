Порошенко бере на себе відповідальність за Дніпропетровщину після відставки Коломойського - депутат

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Цим особисто пан Петро Порошенко бере відповідальність за ситуацію, яка складається не лише на Дніпропетровщині, а й, скажімо, у південно-східній частині України, починаючи із зони, яка поки що, на жаль, не підпорядковується (українській владі – УНІАН)”, - сказав депутат.

На думку Купрія, “фактично розпочалася деолігархізація”, на яку суспільство довго очікувало. “Я вважаю, що мужнім кроком будуть наступні дії щодо пана Ахметова, Пінчука та особисто Петра Порошенка, який досі володіє дуже великими статками у бізнесі”, - сказав Купрій і додав, що намагатиметься згрупувати певну кількість народних депутатів, які підніматимуть це питання у Верховній Раді.

Читайте такожПорошенко не мав претензій до Коломойського як голови ОДА - Пашинський

Він зауважив, що відставка Коломойського відбулася “не свавільним рішенням, а потім судовими опротестуваннями”, а була “за взаємною згодою”.

“Я думаю, що знайдено компроміс у цій ситуації. У жодному разі Дніпропетровщина не буде йти шляхом “ДНР”, “ЛНР”, оголошувати якісь незалежні республіки”, - наголосив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, президент задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА

За інформацією прес-служби президента, «Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним».

Також прес-служба повідомляє, що «президент наголосив на тому, що Дніпропетровщина має залишатися надійним захисним рубежем на сході України: «маємо забезпечити мир, стабільність та спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян».

В.о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.

23 березня народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Денисенко, Віталій Купрій та Олександр Дубінін заявили про вихід із фракції.