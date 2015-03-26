На переговорах у "нормандському форматі" в Парижі обговорювали бої під Маріуполем - МЗС

Зокрема, обговорювали, що це є порушенням Мінських домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Про це в Твіттері повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

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«Широкине і Донецький аеропорт обговорювалися. Це дійсно порушення. Готові надіслати Місію ОБСЄ. Сторони домовилися сприяти», - написав Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сили антитерористичної операції знищили танк та штаб бойовиків «Донецької народної республіки» в селищі Широкине під Маріуполем.