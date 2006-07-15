Голову Сумського осередку Партії регіонів затримано при отриманні хабаря

Прокурором Сумської області порушена кримінальна справа стосовно керівника одного з автотранспортних підприємств області, депутата міської ради, голови міської організації Партії регіонів Н.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, 12 липня у своєму кабінеті службовець Н. одержав хабар у сумі 675 гривень від приватного підприємця за укладення договору оренди приміщення, розташованого у будівлі підприємства.

Вже за кілька годин після вилучення у Н. працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Сумській області, грошових коштів, отриманих як хабар, до органів прокуратури області звернувся один з народних депутатів України, представник Партії регіонів, щодо незаконного затримання Н. та сфабрикування дачі хабара.

У зв’язку з чим, прес-служба прокуратури Сумської області нагадує офіційне тлумачення Конституційного Суду України від 11 квітня 2000 року, згідно з яким народні депутати України не мають права звертатися до органів прокуратури з вимогами, пропозиціями чи вказівками з питань досудового слідства у конкретних кримінальних справах.