В СБУ запевняють, що кошти екс-чиновників Януковича не виводилися з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

«Всі вони знаходяться в Україні. Ви знаєте механізм повернення – судове рішення, і вже остаточно вони не просто повернуті, а можуть спрямовуватись на фінансування соціальних програм. Я відповідально заявляю, що вони не виведені з держави і фактично є у володінні держави», - заявив Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України та фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,34 млрд дол. Значна частина грошей через офшори спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ і судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші до державного бюджету.

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2 лютого 2015 року генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив, що в Україні заарештовано 1,8 млрд доларів і 6 млрд грн, що зберігаються на рахунках осіб з оточення Януковича, які проходять за кримінальними провадженнями.

Також, за даними Яреми, на банківських рахунках у країнах Євросоюзу та Швейцарської Федерації заарештовано близько 200 млн доларів.

Крім того, 12 березня 2015 року Яценюк закликав Генпрокуратуру якнайшвидше розпочати процедуру конфіскації на користь держави 1,4 млрд дол., заарештованих у рамках розслідування фінансових злочинів осіб з оточення Януковича.