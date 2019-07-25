Затримання СБУ російського танкера. Якою буде "відповідь" Кремля

У четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці наприкінці листопада минулого року.

По-перше, затримання – позитивний крок, оскільки ми абсолютно чітко знаємо, що це за судно, увесь світ його бачив під час «спецоперації» у черговому акті агресії Росії проти України. Тобто, це не просто вигадки української влади.

По-друге, позитивним є і той факт, що затримання сталося вже за нового президента, адже його критикували під час передвиборчої кампанії за те, що він начебто проросійський, що він, мовляв, здасть Україну і не буде її захищати. Це також позитивний політичний сигнал.

По-третє, добре і те, що наші правоохоронні органи співпрацюють з тими, хто відстежує переміщення таких кораблів, які порушують санкції щодо Криму. Тобто це спрацювало і хотілося б, щоб це відбувалося на постійній основі. Адже до «чорного списку» порушників санкцій внесено щонайменше 350 суден, причому як із російським, так і з прапором інших держав…

Не виключено, що у відповідь Росія може знову загальмувати процес повернення 24 захоплених моряків, який напередодні анонсувала омбудсмен Людмила Денисова

Що потрібно ще робити? Треба розуміти, що росіяни вдадуться до зворотніх кроків. Це можуть бути і провокації, і щось симетричне. Адже у нас Азовське море фактично анексоване. І в будь-який момент може бути перекрито (фактично ми це вже бачили). До речі, ця ж технологія може бути застосована і до наших чорноморських портів. Причому, це можуть бути не лише українські судна. Це може бути і створення перешкод для вільного судноплавства під іншими прапорами, просто для тиску на Україну.

Також можуть бути й інші кроки – може піднятися «п’ята колона» і треба буде дивитися, що її представники говоритимуть. Скоріше за все, вони можуть звинуватити Україну у провокаціях, недружніх кроках стосовно «братньої Росії» тощо.

При цьому не виключено, що у відповідь Росія може знову загальмувати процес повернення 24 захоплених моряків, який напередодні анонсувала омбудсмен Людмила Денисова.

Та я виходжу з іншого – Росія не є правовою демократичною державою, вона веде неоголошену війну проти нас і наші громадяни, які вже є її заручниками, є для РФ знаряддям війни. Ми бачили, що їх, як зброю, використовували проти Порошенка, і, безумовно вони розуміють, що цей фактор підриває довіру до президента, тепер уже й до Зеленського.

Коли це знаряддя використають - не так важливо. Але його використання не виключено.

Але якщо ми не будемо захищатися, то програємо. Тому наші дипломати мають спрацювати на випередження – у робочому режимі повідомити наших партнерів про те, що затримання відбувалося за правових підстав. Щоб ми були готові, якщо Росія відповідатиме симетрично. І, у разі затримання українського судна Росією, ми могли б піднімати це питання і залучати політичну й дипломатичну підтримку. Адже у діях РФ у відповідь немає жодних сумнівів. Ми маємо до цього бути готовими і діяти у рамках українського і міжнародного законодавства.

Олександр Хара, експерт «Майдану закордонних справ»