Конституційна комісія створила три робочі групи

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, групи напрацьовуватимуть зміни до Конституції України за пріоритетними напрямками реформування – децентралізації, удосконалення конституційних засад правосуддя та конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини та громадянина.

Читайте такожЯценюк: Росія не має права диктувати Україні, якою має бути її Конституція

Голова Верховної Ради, голова Конституційної комісії Володимир Гройсман запропонував призначити головою робочої групи з напрацювання пропозицій із конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини та громадянина суддю Європейського суду з прав людини у відставці та заступника голови Конституційної комісії Володимира Буткевича.

Головою робочої групи з розробки пропозицій з удосконалення конституційних засад правосуддя запропоновано призначити заступника глави Адміністрації президента, секретаря Конституційної комісії Олексія Філатова.

Робочу групу з питань організації державної влади та децентралізації очолить безпосередньо Гройсман.

Філатов повідомив, що під час першого засідання комісії усім її членам було запропоновано самостійно визначитися, в яких групах вони працюватимуть, щоб на наступному засіданні 15 квітня комісія затвердила персональний склад кожної з групи.

Також на наступному засіданні планується затвердити план-графік роботи комісії, створити секретаріат комісії, який забезпечуватиме її роботу, та затвердити технічні завдання щодо напрацювання змін до Конституції за визначеними напрямками реформування.

Конституційна комісія була створена указом президента України від 3 березня 2015 року як спеціальний допоміжний орган при президентові України. Її персональний склад був затверджений президентом 31 березня.