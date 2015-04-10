Точкові зміни в уряді можливі, але Яценюк у відставку не піде - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

На його думку, «Народний фронт» і Яценюк програли певну ситуацію, коли потрібно було більшу займатись реформами, політичними функціями, які є у Кабміну, та зовнішньою політикою. «Бо вийшло так, що президент зосередився на військових проблемах, проблемах війни і миру, міжнародної дипломатії, а Яценюк себе загнав у нішу господарника, хоча у прем’єра, за нинішньою Конституцією, є й політичні функції. Він це зрозумів, але запізно. Але Яценюк не піде у відставку. Сьогодні відставки Яценюка не буде. Можуть бути точкові зміни в уряді, але я не говорив би про глобальне перезавантаження Кабміну. Економічний блок в уряді залишиться», - сказав Карасьов.

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За словами експерта, скандали всередині парламентської коаліції є внутрішньополітичним процесом.

«У цьому конфліктному кублі є й особисті, і бізнесові, і політичні інтереси. Зовнішній фактор також є, але все-такі конфлікти, які генерують всередині коаліції, мають внутрішню природу. Тим не менше, коаліція діє як єдина ідеологічна сила… Як суб’єкт ідеологічних однодумців вона діє, але політичні, бізнесові та рейтингові інтереси грають на те, щоб всередині генерувались скандальні ситуації й українська політика повернулась до своєї звичайної справи – паркетних інтриг, битв і суперечок», - зауважив Карасьов.

У свою чергу директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань висловив думку, що президент Петро Порошенко та прем’єр Яценюк здатні не допустити «гри на взаємознищення».

За словами Гараня, у разі, якщо вони не зроблять відповідних висновків, це може зіграти на руку «Опозиційному блоку».

«Тим більше, що зараз, напередодні місцевих виборів (відбудуться у жовтні цього року – УНІАН), очевидно, що «Опозиційний блок» гратиме на проблемах. Вони розраховують у складній соціально-економічній ситуації, використовуючи гасла, взяти реванш бодай в частині регіонів України. Очевидно, що РФ також буде це використовувати для дестабілізації ситуації та для посилення 5-ї колони», - сказав експерт.

Щодо суперечностей всередині коаліції, то Гарань назвав їх достатньо природніми і висловив переконання, що найближчим часом коаліція не розпадеться.