Весь газ державного видобутку потрібно спрямувати на потреби української промисловості - депутат
Політик підкреслив, що Україна абсолютно нічого не робить, щоб зменшити залежність від газу – лише шукає кошти на його закупівлю за кордоном.
Весь газ державного видобутку потрібно спрямувати на потреби української промисловості.
Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.
"Бо за рахунок цього, ми по-перше перестаємо імпортувати його з Росії, а по-друге - даємо шанс національному виробнику стати конкурентним на внутрішніх і зовнішніх ринках. А конкурентна продукція – це і зарплати, і податки, і робочі місця", - наголосив він.
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Політик підкреслив, що Україна абсолютно нічого не робить, щоб зменшити залежність від газу – лише шукає кошти на його закупівлю за кордоном.
"Вибачте, але ми уже зараз беремо кредити, щоб було чим розплатитися за старі борги. А з таким підходом, ми скоро будемо позичати не лише на газ, а й на зошити і олівці", - каже Балога.
Він заявив, що все, що зараз відбувається довкола питань, пов’язаних з енергетикою – не більше, ніж "посипання голови попелом".
"Уряд і Верховна Рада лише обмінюються взаємними звинуваченнями і, на жаль, ні перші, ні другі навіть не намагаються знайти вихід з ситуації", - впевнений Балога.
Народний депутат назвав кроки, завдяки яким Україна заощадить щонайменше 60% газу, який споживає населення.
"Заборонити будувати газогони до населених пунктів, де немає газифікації. Бо це кошти, які йдуть на посилення нашої залежності від газу, це те ж саме, що заохочувати наркозалежного та заборонити видавати техумови на нове житлове будівництво по використанню газу, як для обігріву, так і для приготування їжі. В країні не повинно будуватися жодного квадратного метра багатоповерхівки, яка споживає газ", - впевнений Балога.
Ще одним важливим кроком депутат вважає переведення всієї бюджетної сфери на альтернативні джерела енергії, в залежності від специфіки регіону.
"Ми це уже робимо на Закарпатті. На сьогоднішній день ми найбільш енергетично незалежний регіон і це лише початок. Готовий будь-якому міністру пояснити на пальцях, як цей досвід перенести на всю Україну", - зазначив політик.
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На думку Балоги, приватний сектор потрібно перевести з газу на інші джерела енергії.
"Для держави в рази дешевше купити найбіднішим нові котли, ніж платити субсидії. Для усіх інших – запустити програму безвідсоткового кредитування, залучивши кошти ЄБРР. Максимум за два роки, завдяки економії, ми ці кредити повернемо і почнемо заробляти. А якщо хтось хоче користуватися газом – будь ласка, але за ринковою ціною. Бо сьогодні бідні австрійці взимку гріються дровами, а українці настільки багаті, що можуть собі дозволити газ", - наголосив Балога.