Весь газ державного видобутку потрібно спрямувати на потреби української промисловості - депутат

Весь газ державного видобутку потрібно спрямувати на потреби української промисловості.

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

"Бо за рахунок цього, ми по-перше перестаємо імпортувати його з Росії, а по-друге - даємо шанс національному виробнику стати конкурентним на внутрішніх і зовнішніх ринках. А конкурентна продукція – це і зарплати, і податки, і робочі місця", - наголосив він.

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Політик підкреслив, що Україна абсолютно нічого не робить, щоб зменшити залежність від газу – лише шукає кошти на його закупівлю за кордоном.

"Вибачте, але ми уже зараз беремо кредити, щоб було чим розплатитися за старі борги. А з таким підходом, ми скоро будемо позичати не лише на газ, а й на зошити і олівці", - каже Балога.

Він заявив, що все, що зараз відбувається довкола питань, пов’язаних з енергетикою – не більше, ніж "посипання голови попелом".

"Уряд і Верховна Рада лише обмінюються взаємними звинуваченнями і, на жаль, ні перші, ні другі навіть не намагаються знайти вихід з ситуації", - впевнений Балога.

Народний депутат назвав кроки, завдяки яким Україна заощадить щонайменше 60% газу, який споживає населення.

"Заборонити будувати газогони до населених пунктів, де немає газифікації. Бо це кошти, які йдуть на посилення нашої залежності від газу, це те ж саме, що заохочувати наркозалежного та заборонити видавати техумови на нове житлове будівництво по використанню газу, як для обігріву, так і для приготування їжі. В країні не повинно будуватися жодного квадратного метра багатоповерхівки, яка споживає газ", - впевнений Балога.

Ще одним важливим кроком депутат вважає переведення всієї бюджетної сфери на альтернативні джерела енергії, в залежності від специфіки регіону.

"Ми це уже робимо на Закарпатті. На сьогоднішній день ми найбільш енергетично незалежний регіон і це лише початок. Готовий будь-якому міністру пояснити на пальцях, як цей досвід перенести на всю Україну", - зазначив політик.

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На думку Балоги, приватний сектор потрібно перевести з газу на інші джерела енергії.

"Для держави в рази дешевше купити найбіднішим нові котли, ніж платити субсидії. Для усіх інших – запустити програму безвідсоткового кредитування, залучивши кошти ЄБРР. Максимум за два роки, завдяки економії, ми ці кредити повернемо і почнемо заробляти. А якщо хтось хоче користуватися газом – будь ласка, але за ринковою ціною. Бо сьогодні бідні австрійці взимку гріються дровами, а українці настільки багаті, що можуть собі дозволити газ", - наголосив Балога.