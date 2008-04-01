«Дочка» Газпрому отримала союзника в боротьбі з Тимошенко

RosUkrEnergo (RUE) отримала союзника в боротьбі за експорт газу до Європи. Європейські споживачі – Polskie Gоrnictwo Naftowe i Gazownictwo (Польща) і SPP (Словаччина) – виступили проти рішення українського уряду про позбавлення RUE права на експорт газу, повідомляє "Коммерсантъ-Україна".

Ми стурбовані тим, що уряд України заборонив RUE експортувати газ, - повідомила у п`ятницю прес-секретар Polskie Gоrnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Іоанна Закшевська.– У нас з цією компанією укладено контракт на закупівлю палива". PGNiG підтримали в словацькій SPP – у своїй заяві у п`ятницю компанія звинуватила Україну в порушенні Енергетичної хартії. Цей договір, до якого Київ приєднався в 2001 році, зобов`язує країни "не переривати і не скорочувати існуючі транзитні потоки навіть у разі пов`язаних з цим транзитом суперечок з іншою країною". У 2007 році RUE поставила в Євросоюз 10,2 млрд кубометрів газу.

Протягом березня прем`єр-міністр Юлія Тимошенко вжила цілу низку заходів по усуненню RUE, на 50% що належить російському "Газпрому", з внутрішнього ринку. Зокрема, уряд заборонив компанії експортувати газ за межі України. Тоді в "Нафтогазі" заявили, що таким чином запобігають повторенню січневої кризи, коли RUE продала 1,5 млрд кубометрів дешевого газу в ЄС, а "Газпром" запропонував як заміну дорогий російський газ. Крім того, пані Тимошенко виключила з угоди з "Газпромом" від 12 березня пункт про відбір газу з українських сховищ і транзит RUE газу через Україну європейським споживачам.

Питання про постачання газу з України глава польського уряду Дональд Туск повинен був обговорювати на зустрічі з Юлією Тимошенко у п`ятницю, сказала пані Закшевська. Для участі в переговорах до Києва у складі польської делегації прибув віце-глава правління PGNiG Мирослав Добрут. З українського боку в них повинен був брати участь міністр палива і енергетики Юрій Продан. Втім, в ході відкритої частини переговорів сторін це питання не обговорювалося, повідомила прес-секретар українського прем`єра Марина Сорока. Про підсумки ж закритої частини зустрічі сторони поки не повідомляють.

У НАК "Нафтогаз України" заяви PGNiG і SPP не коментують. Не стали обговорювати цю тему і в RUE. Але високопоставлене джерело Ъ в "Газпромі" говорить, що найближчим часом компанія може направити Україні офіційний протест. "Нашому спільному підприємству відмовляють в послузі з транзиту газу. Інакше як адміністративним тиском це назвати не можна", - заявило джерело.

Втручання європейських споживачів може допомогти RUE зберегти за собою транзит газу, вважає глава правління Центру прикладних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. "Країни ЄС встали на сторону "дочки" "Газпрому". Це здійснить серйозний вплив якщо не на Юлію Тимошенко, то принаймні на Віктора Ющенка, який вимушений буде втрутитися в ситуацію і відмінити постанову уряду", - прогнозує директор Інституту політики Вадим Карасьов.