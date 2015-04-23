Експерт: неотримання безвізового режиму на саміті у Ризі буде «серйозним сигналом Україні»

Про це він сказав під час запису телевізійної програми «Схід+Захід», яка транслюватиметься на каналі УНІАН-ТБ 24 квітня в 17:00.

«Той факт, що у травні ми не отримаємо безвізового режиму, є дуже серйозним сигналом українській владі про те, що вистачить говорити про європейську інтеграцію, треба нарешті щось робити»,- сказав він.

Філіпчук зазначив, що «ні в кого не виникає сумніву, що не буде проголошено безвізовий режим, у кращому випадку, ми зараз наполягаємо на тому, щоб зафіксувати 1 січня 2016 року як надання Україні безвізового режиму за умови виконання низки зобов’язань».

За словами експерта, «наші європейські партнери прямо говорять, що немає зараз такої готовності через низку серйозних причин»,- додав він.

Філіпчук зазначив, що Україна технічно не готова для отримання безвізового режиму. «Україна перейшла до другої фази Плану дій щодо візової лібералізації минулого року і в принципі виконати його було дуже нескладно, але станом на сьогодні є низка невиконаних положень, насамперед, з боку міністерства внутрішніх справ, яке зараз несе головну відповідальність за те, що ми не отримаємо безвізовий режим у травні», - сказав він.

Зокрема, за його словами, місія ЄС, яка відвідала Україну протягом останніх місяців, констатувала, що є достатньо слабкий прогрес у боротьбі з корупцією, не вирішені питання внесення змін до закону України про біженців, забезпечення захисту документів, не вирішено питання державної стратегії щодо наркотиків.

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Філіпчук зазначив, що є об’єктивні проблеми, пов’язані з тим, що внаслідок російської агресії зросла кількість переміщених осіб і певна кількість українських громадян змушені зараз шукати притулку за межами України, а це переводить Україну з групи країн, які раніше не містили серйозних ризиків, у групу країн, що несуть серйозну небезпеку з точки зору шукачів притулку.

«Якщо раніше ми не входили до 30-ти країн, громадяни яких в ЄС просять права на проживання і притулок, то зараз ми посідаємо 12 місце»,- сказав Філіпчук.

За його словами, лише на території Польщі 29 тис. осіб звернулися з проханням щодо визначення їх правового статусу. «Із збільшенням потоку мігрантів з України, легальних чи нелегальних, немає значення, Україну все більше сприймають як країну з міграційною безпекою»,- сказав він.

Філіпчук вважає, що необхідно з боку держави забезпечити максимально ефективну політику щодо забезпечення соціальних прав внутрішньо переміщених осіб, щоб показати ЄС, що «ми дбаємо про тих, хто втратив свої домівки на окупованих територіях».