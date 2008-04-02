Єдиний центр закликає БЮТ прийняти 10 законів з коаліційної угоди

Політична партія “Єдиний центр” заявляє, що позиція БЮТ щодо кадрових питань несе загрозу демократичній коаліції.

Про це йдеться у заяві “Єдиного центру”, текст якої УНІАН надали у прес-службі партії.

“1 квітня 2008 року в парламенті відбулося голосування за постанови щодо звільнення Едуарда ПРУТНІКА з посади голови Держкомтелерадіо та Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету України. “Єдиний центр” заявляє, що ситуація, яка склалася в демократичній коаліції під час цього голосування, – це кулуарне нав’язування вирішення кадрових питань без попереднього узгодження кандидатур всіма учасниками коаліції. “Єдиний Центр” вважає, що такі дії підривають єдність коаліції, нівелюють програмні засади її створення”, - наголошується в заяві.

“Ми вважаємо, що розгляд будь-яких кадрових питань такого рівня повинне відбуватися лише в комплексі з погодженням єдиної кандидатури від коаліції на ту чи іншу посаду. Подібні ситуації стали «хворобливою» тенденцією в роботі коаліції: спершу приймається рішення про відставку, а потім проводяться безплідні дискусії щодо єдиного кандидата”, - додається в заяві.

Також підкреслюється, що такі ситуації нав’язуються партнерами по коаліції – фракцією БЮТ. “Руками коаліції вирішується перша половина питання – зняття з посади, а за допомогою інших фракцій (зокрема, комуністів) вирішується кадрові питання, вигідні тільки БЮТ”, - стверджує “Єдиний центр”.

В заяві наголошується, що у разі продовження такої політики існує загроза ефективності роботи демократичної коаліції. Прикладом таких дій є відсутність єдиного кандидата від демократичної коаліції при прийнятті рішення парламентом щодо дострокових виборів у Києві. Наслідком цього стало те, що від коаліції висувається “ціла колона кандидатів на посаду мера столиці”.

“Ми закликаємо БЮТ до конструктивної роботи по виконанню взятих на себе зобов’язань, зокрема завершити прийняття 10 із 12 важливих для держави законопроектів, передбачених Коаліційною угодою”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звільнення О.КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету України. «За» проголосувало 220 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Також парламент не підтримав рішення про звільнення Е.ПРУТНІКА з посади голови Державного комітету телебачення та радіомовлення. «За» проголосувало 225 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК назвав порушенням законодавства України відмову парламенту підтримати ці питання.