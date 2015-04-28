Україна для членства в ЄС має проводити реформи - єврокомісар Хан

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив єврокомісар з розширення і європейської політики сусідства Йоханнес Хан, виступаючи на Донорській конференції в Києві.

Читайте такожПрезидент Єврокомісії з другої спроби назвав Україну європейською державою

"Хочу лише нагадати про те, що сказав наш президент Юнкер: Україна є європейською країною, і, по-друге, про те, що казав президент Порошенко про те, що дуже важливо проводити реформи для того, щоб підготувати країну для якраз подання заявки на вступ до ЄС. Він казав про 20-й рік. Я думаю, що тут у нас нормальний проміжок часу і не треба нас недооцінювати. Під час Вільнюського саміту ми прийняли рішення про ЗВТ, зараз ця угода діє, вона повністю буде діяти з початку наступного року. І це дуже важливий крок для підготовки країни для майбутнього членства в ЄС", - сказав він, відповідаючи на запитання стосовно перспективи членства України в ЄС.