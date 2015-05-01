У Харкові сталися сутички між учасниками першотравневого мітингу і проукраїнської акції.

Як передає кореспондент УНІАН, у Харкові, незважаючи на заборону адміністративного суду, з нагоди 1 травня пройшов мітинг. Близько 20 людей, переважно похилого віку, зібралися біля стели, встановленої на місці першої «майовки» в Харкові, навпроти Благовіщенського собору. Вони розгорнули плакат з написом “Мир, труд, май”.

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До учасників мітингу підійшов судовий виконавець і повідомив, що вчора, 30 квітня, Харківський окружний адміністративний суд заборонив організації “Трудова Харківщина” проводити на цьому місці мітинг. Частина мітингувальників заявили, що вони не мають жодного стосунку до цієї організації й відмовилися залишати майданчик біля стели.

Після цього до мітингувальників підійшли близько 30 молодих людей із державними прапорами, частина з них була у камуфльованій формі. Молоді люди почали співати Держаний Гімн України поруч із учасниками першотравневого мітингу. Після цього одна з пенсіонерок спробувала вихопити прапор України. На вигуки проукраїнськи налаштованих молодих людей “Слава Україні!” деякі учасники першотравневого мітингу відповідали “Слава Росії!”. Через це між учасниками акцій сталося кілька сутичок. Молодий чоловік у камуфльованій формі вирвав із рук мітингувальника та розірвав плакати з написом “Мир, труд, май”, поклавши його у смітник.

Працівники міліції, що були на місці проведення першотравневого мітингу, відтіснили його учасників до автобусу, однак пенсіонери відмовилися заходити до нього, більша частина з них просто розійшлася.

Представник організації «Громадська варта Харкова», який очолював проукраїнську акцію, що розпочалася одночасно з першотравневим мітингом, Валентин Бистріченко заявив, що під час першотравневих свят у Харкові, аби не розхитувати ситуацію, необхідно відмовитися від проведення несанкціонованих масових заходів.

Він наголосив, що проукраїнськи налаштована громада Харкова співпрацює з правоохоронними органами, її активісти будуть з’являтися у місцях, де намагатимуться організувати антиукраїнські заходи, щоб завадити їх проведенню.