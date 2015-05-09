Заступника голови Меджлісу відмовилися випустити на поруки

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який перебуває у СІЗО Сімферополя, відмовилися випустити на поруки.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Меджлісу кримськотатарського народу.

Зазначається, що адвокат Чийгоза отримав офіційну відмову на клопотання російського правозахисника, члена Ради при президентові Росії з прав людини Андрія Юрова про взяття на поруки заступника голови Меджлісу.

«В головне слідче управління Слідчого комітету Росії по Криму та Київський районний суд Сімферополя також передані клопотання про взяття на поруки Ахтема Чийгоза від заслуженого діяча мистецтв України і Республіки Татарстан, художнього керівника ансамблю «Кирим» Державної філармонії Республіки Крим Сервера Какуро, а також головного редактора газети «Кирим», кандидата філологічних наук, виконувача обов’язків декана факультету кримськотатарської і турецької філології Кримського інженерно-педагогічного університету Бекіра Мамутова», – зазначають в Меджлісі.

6 травня Ахтема Чийгоза, який перебуває з 29 січня в СІЗО за звинуваченням в «організації масових заворушень» 26 лютого минулого року, без пред’явлення будь-якої постанови перевели в карцер. На знак протесту він оголосив голодування. У пенітенціарній службі заявили, що Чийгоз був переведений в спецприміщення за порушення режиму утримання.

У Меджлісі назвали це тиском з метою отримання необхідних показань.