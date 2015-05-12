Рада хоче дозволити командирам в АТО виймати акумулятори з телефонів солдатів

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 236 народних депутатів із 339 зареєстрованих у залі.

Законопроектом пропонується посилити контроль за витоком інформації, зокрема з районів проведення антитерористичної операції та бойового зіткнення, вжити заходів із запобігання визначенню противником точних координат підрозділів Збройних сил України через джерела радіовипромінення шляхом запровадження правил використання особистих пристроїв безпроводового доступу до телекомунікаційних мереж, що належать військовослужбовцям України, під час виконання ними службових обов'язків.

Проектом передбачається доповнити Статут внутрішньої служби ЗСУ додатком № 20 щодо встановлення вимоги стосовно використання персональних пристроїв бездротового доступу військовослужбовцями ЗСУ.

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До статті 59 Статуту пропонується внести зміни, які визначають повноваження командирів підрозділів у сфері використання таких пристроїв.

Законопроектом планується надати право командиру підрозділу забороняти використання мобільних телефонів підлеглими шляхом вилучення акумуляторних батарей з телефонів.

Також проектом пропонується заборонити користуватися телефонами під час безпосереднього зіткнення з противником, за винятком втрати штатних засобів зв'язку.