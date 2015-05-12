До "Інформаційних військ України" вступили вже близько 40 тисяч добровольців - Мінінформполітики

До лав "Інформаційних військ України" для боротьби з російською пропагандою вже записалися близько 40 тисяч добровольців.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила заступник міністра інформаційної політики України Тетяна Попова.

"Набір у лави "Інформаційних військ України" продовжується… Десь два-три тижні тому там було вже більше 40 тисяч добровольців", - сказала вона.

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Зі слів Попової, "Інформаційні війська" на різних інтернет-сайтах дають мільйонні розповсюдження тієї інформації, яку дає Міністерство інформполітики.

"Наразі наші "роззомбуючі" ролики мають більше мільйона переглядів, тому що добровольці працюють на різних форумах і на різних пабліках", - додала заступник міністра інформаційної політики.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2015 року в Україні розпочався набір в "Інформаційні війська".