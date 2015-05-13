Єдиною причиною конфлікту на Донбасі є Росія та її політичне керівництво - Турчинов

Як повідомляє прес-служба РНБО, так він прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що пролунала після завершення офіційних зустрічей з державним секретарем США Джоном Керрі.

За словами Турчинова, якщо Росія збирається використати свій вплив на «сторони конфлікту» в Україні, їй потрібно впливати винятково на себе.

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Турчинов наголосив, що головною стороною конфлікту та «єдиною його причиною є Росія та її політичне керівництво, якому не вдасться сховатись за озброєними ними маріонетками». «Тому впливати і спонукати до миру необхідно винятково військово-політичне керівництво та збройні сили Російської Федерації», - сказав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня у Сочі Керрі провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним та Лавровим.

На прес-конференції Лавров заявив, що Росія і США мають намір використовувати свій вплив на сторони конфлікту в Україні, щоб вони повною мірою виконали Мінські угоди.

"Ми домовилися використовувати вплив Сполучених Штатів і Російської Федерації на сторони конфлікту, щоб послідовно і наполегливо спонукати їх до пошуку і досягненню домовленостей щодо практичного виконання всього того, про що домовилися в Мінську", - заявив Лавров.