Суд продовжує розгляд скарги захисту в справі про вбивство Гонгадзе (запис засідання)

Захист Пукача, адвокат його вдови і ще один потерпілий журналіст наполягають на перегляді справи.

29 січня 2013 року суд визнав його винним у смерті Гонгадзе і засудив його до довічного ув'язнення. Крім довічного ув'язнення Печерський районний суд Києва стягнув з Пукача 62,5 тисячі доларів на користь сім'ї вбитого.

У резонансному вбивстві Пукач зізнався. Головне, що суд так і не з'ясував, чому, з яких причин або за чиїм наказом. Саме на цьому етапі слідство загальмувало.

Звернути персонально увагу на це гучне розслідування закликав президента Петра Порошенка американський конгресмен Стів Коен. Це вже третій лист від конгресменів США до керівників української держави з проханням нарешті знайти справжніх винних у злочинах.

Найгучніше замовне вбивство в історії сучасної України - справа Георгія Гонгадзе - за 15 років зовсім не прояснилася. Замах на журналіста Олексія Подольського і тодішнього нардепа Олександра Єльяшкевича - з цієї ж обойми. Єльяшкевич і Подільський, яким пощастило вижити після замахів, переконані, що в їх справах, як і в справі Георгія Гонгадзе, - загальний замовник.