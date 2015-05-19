Захоплення спецназівців свідчить, що Росія продовжує порушувати Мінські угоди - Держдеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вашингтоні заявив директор прес-служби Держдепартаменту США Джеф Ратке (Трансляція брифінгу відбувалась на сайті Держдепартаменту США - УНІАН).

"Український уряд проінформував Сполучені Штати, що вони (захоплені російські військові - УНІАН) знаходяться у Києві, вони отримують медичну допомогу і Україна запросила міжнародні організації відвідати їх. Зараз, той факт, що з'явилися ці захоплені військові, не є несподіванкою. Ми неодноразово повторювали, що росіяни та сепаратисти співпрацюють разом, проводять спільно військові навчання та керівництво їхніми діями здійснюється одними і тими ж командними системами управління", - відзначив Ратке.

Читайте такожРосія вимагає пустити консула до затриманих під Щастям бійців ГРУ

При цьому він наголосив, що факти захоплення цих двох російських військових "тільки посилюють нашу стурбованість, що об'єднані російсько-сепаратистські сили продовжують підривати умови Мінських угод".

Також Ратке звернув увагу, що "Росія демонструє дріб'язкову готовність щодо дотримання своїх зобов'язань (у відповідності з Мінськими угодами) та не використовує свій значний вплив на сепаратистів, щоб переконати їх діяти в руслі щодо виконання Мінських угод".

На завершення, у Держдепартаменті сподіваються на належне поводження з заручниками з боку усіх сторін, як Росії, сепаратистів, так і України.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відхрестилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що «ніяких російських військових на Донбасі немає».