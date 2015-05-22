Затримані російські ГРУшники вперше дізналися від журналістів, що звільнені з армії РФ

09:47, 22 травня 2015
Політика
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Російські військові Олександр Александров та Євген Єрофєєв, які були затримані українськими військовослужбовцями на Луганщині, дізналися про своє нібито звільнення з армії РФ вперше від журналістів.

УНИАН

Про це пише російська Новая газета.

«Я громадянин Російської Федерації. Дійсний військовослужбовець (збройних сил РФ). У всякому разі був. Наскільки мені відомо, сам я не звільнявся, рапортів ніяких не писав», - сказав в інтерв'ю Александров, відповідаючи на питання журналіста, чи є він чинним військовим РФ.

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Крім цього, інформацію про те, що він не є військовослужбовцем РФ з грудня 2014 року, затриманий спецназівець вперше почув від журналіста.

«Я такого не знав. Чесно кажучи, ви мене шокували трошки зараз...Перший раз чую від вас», - наголосив Александров.

«Чому так? Я ж тільки наказ, я не терорист... Був наказ! Я ж давав присягу Батьківщині! Я ж поїхав... Як таке могло трапитись взагалі?.. Чому вони відмовляються від нас...? Завдання ж було! Чому вона (дружина) таке розповідає?! Ну чому?! Я ж присягав!... Ми з нею разом, в одній частині...», - сказав він, коментуючи заяву його дружини про те, що він не є військовим РФ.

Варто відзначити, що Єрофєєв також спростував інформацію про те, що звільнився з армії.

«Я ще не звільнявся. Просто така ситуація, інформаційний вакуум, до нас ніхто не приходить з нашого як би посольства, ніхто з нами не зустрічається, не розмовляє. Жодного разу не бачив жодного представника нашої країни, хоча я громадянин Росії. Не знаю, що зараз взагалі відбувається, і у що все виллється», - сказав Єрофєєв.

Нагадаємо, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.

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