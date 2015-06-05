Війна, бізнес і політика: Про що говорив Порошенко на прес-конференції (відео)

Загалом Порошенко повторив основні заяви свого виступу у Верховній Раді, який відбувся днем раніше. Однак під час прес-конференції, яка, як відомо, пройшла на відкритому повітрі у внутрішньому дворі Адміністрації президента, глава держави торкнувся питання ЗМІ, свого бізнесу, інформації про угоди з Фірташем і озвучив нові факти щодо недавнього наступу бойовиків на Мар'їнку.

«На відміну від Послання, з яким я виступив у кінці листопада і яке носило філософсько-стратегічний характер, вчорашнє Послання я розглядав і вас прошу розглядати як документ, який ставить тактичні завдання на найближчий рік, місяці й навіть тижні», - розпочав прес-конференцію Порошенко вступним словом.

Крим так швидко не повернеш

У ньому (в посланні до ВР – ред.) позначені пріоритети на рік, як ми можемо швидко реалізувати і звітувати суспільству. І якщо я не зупинився детально, скажімо, на проблемі повернення Криму, то це означає лише те, що це завдання надскладне і, на жаль, виходить за календарні рамки послання. Горизонт планування послання - 12 місяців. Але кожен день і кожну хвилину ми будемо робити все, щоб повернути Крим Україні.

Можу відзначити, що сьогодні стратегія (повернення Криму – ред.) завершується вже як цілісний документ у Раді національної безпеки і оборони, і вона буде представлена найближчим часом ... Крим залишається нашим першим пріоритетом.

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На сьогоднішній день уряд, в тому числі і за моїм дорученням, вже підготував цілу низку позовів, які будуть направлені в різні суди, починаючи від Морського арбітражу і закінчуючи судом в Гаазі".

Бої за Мар'їнку і війська РФ на кордоні

У нас дійсно 3 червня відбулися штурмові дії з участю від п'ятисот до тисячі особового складу бойовиків зі значною кількістю танків, броньованої техніки, які розраховували на фактор несподіванки, щоб швидко захопити Мар'їнку. Можу констатувати, що Збройні сили України продемонстрували свої найкращі якості.

Сьогодні я можу повідомити, що Мар'їнка повністю звільнена від диверсантів, затримано 12 осіб, в тому числі громадянин Російської Федерації.

Я можу відзначити, що кількість військ РФ біля кордонів України і кількість військ, які знаходяться на окупованих територіях сьогодні, безпрецедентно велика. З серпня місяця минулого року такої кількості військ не було біля наших кордонів.

Донбас не повторить долю Криму

Питання про від'єднання Донбасу – це провокація. Я, як президент, як Верховний головнокомандувач, як гарант Конституції є гарантом територіальної цілісності України. Ніколи не допущу проведення референдуму з питанням про від'єднання Донбасу.

А от щодо режиму місцевого самоврядування. Якщо це потребує конституційних змін, є відповідна конституційна процедура, що включає в себе і референдум, і тут я як гарант Конституції забезпечу вільне волевиявлення громадян, щоб усі українці мали можливість висловитися, як вони бачать майбутнє Донбасу, але я підкреслюю, обов'язково у складі України.

Жорсткий пропускний режим в зоні АТО

Я не допущу проникнення зброї в мирні міста України. Значна кількість наркотиків вилучається при перетині лінії зіткнення. Контрабандні товари, інші речі... бо кордону з тієї сторони, з боку Російської Федерації немає. І моє послання дуже просте – хочете, щоб тут був знятий кордон? Дайте можливість встановити кордон там. І буде набагато легше жити всім, всьому світові, а не тільки Україні. Якщо вони не погоджуються, то ми будемо посилювати пропускний режим, тому що ми повинні це захищати.

Мінські угоди

Повинна бути відповідальність за їх порушення. Якщо немає відповідальності, угоди не діють.

Ця відповідальність існує. Яка? Санкції. Якщо Росія не дотримується взятих на себе зобов'язань, весь світ застосовує до неї санкції. І позиція наших партнерів абсолютно прозора. Якщо Росія не імплементує (домовленості – ред.), то санкції будуть продовжені.

Яценюк може спати спокійно

Я не бачу сьогодні можливостей та необхідності зміни прем'єр-міністра. Підкреслюю, що сьогоднішній уряд працює дуже важко, але восени коаліція повинна відреагувати на позицію людей і зробити певні висновки.

Але втома не є мірилом роботи. Високу оцінку суспільства ми можемо заслужити не лише нашою безсумнівною працездатністю, а результативністю. І саме за результатами восени повинні бути зроблені відповідні висновки.

Моя вчорашня заява про можливі зміни в уряді восени жодним чином не була спрямована проти когось персонально, але кожного члена уряду вона має гранично мобілізувати на ще більш активну роботу.

Всі чекають на місцеві вибори

Я закликаю членів коаліції до єдиної позиції на місцевих виборах, які повинні пройти за відкритими списками на підставі нового закону.

Це будуть найбільш важливі місцеві вибори в історії України. Вони завершать процес перезавантаження влади: президентські, парламентські і, нарешті, місцеві вибори повинні повністю перезавантажити владу в Україні, оновити регіональні еліти.

Необхідно не допустити реваншу промосковських політичних сил і не дати їм можливість формувати п'яту колону своїх представників в органах місцевого самоврядування.

Домовленості з Фірташем і продаж Roshen

Я ніколи не заперечував дуже коротку і беззмістовну зустріч з Фірташем під час президентської кампанії, але я категорично заперечував і заперечую будь-які домовленості конфіденційні або відкриті з Фірташем. Цього не було, цього не існує.

Я не буду замість того, щоб займатися своїми президентськими обов'язками, бігати по світу в пошуку покупців. Я підписав угоду з однією з кращих інвесткомпаній в світі – «Ротшильд», яка проводить роботу з пошуку покупців. Зараз є три покупця, вони роблять правову і фінансову перевірку Roshen. У нас вже узгоджено угоду про передачу в траст «Ротшильду» мого пакета акцій Roshen. Саме для того, щоб прізвище Порошенка серед власників не значилося».

Не чіпайте Нацбанк

Ми всі повинні забезпечити незалежність роботи Національного банку. Можу сказати, що, за оцінками міжнародних експертів вищого рівня, вони здивовані тим, як фінансово-банківська система України пройшла ці складні випробування.

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Тільки для цього треба ставитися професійно. Яка у нас кількість неповернених кредитів, які вбивають банківську систему? Величезна. І ми її прийняли в цьому вигляді. Яка у нас кількість мертвих і порожніх банків, які отруювали і отруюють банківську систему? Безліч. І яким чином ми можемо подолати все це? Ліквідувати банки олігархів? Але не просто ліквідувати і забути, як хтось сподівався, а прийняти мій закон, коли банки, їх власники і їх бенефіціари та пов'язані особи будуть відповідати за кожну копійку, яка пішла з цих банків.

Україна і свобода

Я вважаю, що це абсолютно принципове і актуальне питання національної безпеки... Сьогодні я очікую, що парламент проголосує закон, яким встановлюється обов'язкове оприлюднення кінцевих бенефіціарів-власників ЗМІ.

Щодо маршу рівності (за права ЛГБТ-спільноти в Києві 6 червня – ред.), я до цього ставлюся як християнин і як президент-європеєць, і я вважаю, що це сумісні поняття. Я не буду брати в ньому участь. Але я не бачу ніяких підстав для того, щоб хтось йому перешкоджав, оскільки це конституційне право кожного українського громадянина.