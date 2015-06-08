Україна та Грузія спільно відзначатимуть ювілеї Вербицького, Лесі Українки та Гурамішвілі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, спільні заходи з відзначення ювілейних дат передбачено Планом спільних заходів Мінкультури України та Міністерства культури й охорони пам’яток Грузії на 2015-2018 роки.

Документ сьогодні підписали віце-прем’єр-міністр – міністр культури України В’ячеслав Кириленко та міністр культури й охорони пам’яток Грузії Міхеїл Гіоргадзе.

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Документ укладено на виконання Угоди між урядом України і урядом Республіки Грузія про культурне співробітництво від 13 квітня 1993 року, а також Програми культурного співробітництва між Кабінетом міністрів України і виконавчою владою Грузії на 2002-2004 роки від 17 липня 2002 року.

Документ передбачає, зокрема, проведення спільних заходів в Україні і Грузії з метою відзначення визначних дат - 200-річчя від дня народження Вербицького, 310-річчя від дня народження Гурамішвілі у 2015 році та 145-річчя від дня народження Лесі Українки у 2016 році.

Також планом передбачено проведення у 2017 році Днів культури України у Грузії, і Днів культури Грузії в Україні у 2018 році.

Відповідно до плану, міністерства культури двох країн обмінюватимуться досвідом у галузі мистецтвознавства та культурного менеджменту (шляхом обміну експертами); сприятимуть налагодженню безпосереднього співробітництва між установами в галузі охорони культурної спадщини та обмін публікаціями, досвідом, інформацією та експертами.

Передбачається співробітництво між музеями обох країн та сприяння організації виставок з музейних фондів. Планом передбачена взаємодія у рамках платформи регіонального співробітництва «Київська ініціатива»; обмін досвідом участі в європейських культурних програмах, зокрема у програмі Європейського Союзу «Креативна Європа».

У сфері літератури Україна та Грузія встановлять пряме співробітництво між Національною спілкою письменників України та Будинком письменників Грузії. Для активізації літературного обміну буде видано антологію сучасного українського оповідання, перекладену грузинською мовою, та антологію сучасного грузинського оповідання, перекладену українською мовою. Відбуватимуться презентації перекладів українських та грузинських творів у Києві і Тбілісі.

Крім того, документом передбачено сприяння співробітництву в галузі кінематографії, організація тижнів кіно України у Грузії і Грузії в Україні, спільного кіновиробництва.