Головним міліціонером Одещини стане екс-заступник глави МВС Грузії – джерело
20:40, 08 червня 2015Політика
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На посаду керівника Одеського обласного управління МВС буде призначений колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії Гія Лордкіпанідзе.
У керівництві Одещини почалися перестановки / zp.comments.ua
Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах Одеської області.
Лордкіпанідзе працював заступником глави МВС Грузії в період президентства Михайла Саакашвілі, який зараз є головою Одеської обласної державної адміністрації.
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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що заступником нового голови Одеської обласної державної адміністрації, екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі може стати екс-міністр транспорту Євген Червоненко. Пізніше Саакашвілі спростував цю інформацію.
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