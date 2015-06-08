Головним міліціонером Одещини стане екс-заступник глави МВС Грузії – джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах Одеської області.

Лордкіпанідзе працював заступником глави МВС Грузії в період президентства Михайла Саакашвілі, який зараз є головою Одеської обласної державної адміністрації.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що заступником нового голови Одеської обласної державної адміністрації, екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі може стати екс-міністр транспорту Євген Червоненко. Пізніше Саакашвілі спростував цю інформацію.