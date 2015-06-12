Турчинов назвав погрози Путіна використати ядерну зброю симптомом не дуже здорової людини, а керманичів "ЛНР/ДНР" - маріонетками Кремля

01:09, 12 червня 2015
Політика
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов наголошує, що Росія розпочинає нову ядерну гонку, просуваючи на передову наступальні види ядерної зброї.

Фото УНИАН

Про це заявив секретар РНБО в інтерв'ю "5 каналу" в четвер, передає Українська Правда.

"Сьогодні, фактично, Росія знову розпочинає гонку ядерних озброєнь і починає просувати на передову наступальні види ядерної зброї, що є дуже небезпечним симптомом", - сказав він.

"Путін не перший раз погрожує світу ядерною палицею, і це ви знаєте, я б сказав так - симптом не дуже здорової людини. А коли ця людина керує країною, що має величезний ядерний потенціал, це є серйозною загрозою всьому світу", - сказав він.

Читайте такожРосія намагається гальмувати процес розслідування збиття MH17 - Турчинов Турчинов зазначив, що сьогодні Росія розміщує оперативно-тактичну ядерну зброю в Криму, що може використовуватись в першу чергу проти європейських країн - країн-членів НАТО".

"Росія не зупиняється на тому, що вони провели анексію Криму. Вони не просто зламали систему колективної безпеки Європи, вони хочуть змінити паритет сил. І це дуже небезпечно", - підкреслив він.

Він знову повторив свою тезу, що Туреччині, як чорноморській країні НАТО, варто подумати про те, щоб блокувати проходження військових кораблів РФ через Босфор, а світу подумати про відключення від системи SWIFT.

Читайте такожКіхтенка звільнили через невиконання завдань з будівництва оборонних рубежів - ТурчиновГоворячи про керманичів формувань "ЛНР/ДНР" він назвав їх маріонетками Кремля та обмеженими людьми.

"Це люди інтелектуально обмежені, тобто люди, які не мали досвіду ані політичного керівництва, ані адміністративної роботи. Ці обмежені люди несуть ахінею і шукати логіку в їхніх словах – це зайва справа", - сказав він, коментуючи заяви ватажків щодо поправок до Конституції.

"Ми аналізуємо не їхні заяви, а дії Росії, а ці маріонетки виконують команди господарів", - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН раніше, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов наголошує, що Росія готується до нового вторгнення та розв'язання агресії на сході України.

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