Яценюк просить керівників ОДА розібратися з випадками примусового об’єднання громад

Про це глава уряду сказав сьогодні на засіданні Ради регіонального розвитку за участю керівників ОДА, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Прем’єр підкреслив, що за законом об’єднання територіальних громад повинно відбуватися виключно добровільно.

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Водночас, наголосив Яценюк, відомі випадки, зокрема в Київській області, коли громади примушують до об’єднання: «Виходить голова районної адміністрації чи заступник і каже: «Все вже вирішено, ви зобов’язані тільки проголосувати, ніхто вас нічого питати не буде. Уряд написав затвердити перспективний план, а якщо не затвердите - грошей на наступний бюджетний рік не отримаєте».

Глава Уряду наголосив на неприпустимості таких ситуацій: «Це ж «радянський стиль». Начебто щось помінялося наверху, але знизу нічого не змінилося». Він звернувся до керівників ОДА провести роботу з «районниками».

Яценюк доручив віце-прем'єр-міністру - міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадію Зубку провести роз’яснення з приводу того, що об’єднання громад може відбуватися виключно на добровільній основі.

Глава Уряду також нагадав про відповідальність влади на місцях, яку вона отримала після проведення бюджетної децентралізації: «Якщо хтось думає, що ми тільки віддамо вниз гроші і не віддамо відповідальність - глибоко помиляються».

«Мери міст, керівники майбутніх обласних виконавчих комітетів повинні забути можливість тикати пальцем на центральну владу. Ви хотіли грошей, ви хотіли децентралізації і додаткових повноважень – ви зібрали 10 мільярдів гривень за п’ять місяців. Тепер я, як прем'єр, хотів би почути, куди ви їх збираєтесь діти, яким чином ці гроші будуть використані та яким чином конкретна людина, яка голосувала за мера, яка голосувала за місцевого депутата, відчує зміну в своєму житті», - підкреслив він.

Яценюк наголосив, що позиція уряду незмінна: «На місця треба віддати все, що стосується безпосередньо життя і діяльності територіальної громади. Та з вас потім будуть питати, і ви будете розказувати, чи ви правильно ці гроші потратили, чи ні. Це вже ваша політична відповідальність перед громадянами країни», - звернувся глава уряду до представників місцевої влади.

Як повідомлялося, під час проведення конституційної реформи в частині децентралізації має відбутися об'єднання громадян. У лютому Верховна Рада ухвалила Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Передбачається, що саме громади самостійно розпоряджатимуться матеріальними, фінансовими ресурсами, територією та об’єктами соціальної інфраструктури.

Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства запропонувала скоротити кількість територіальних громад із 31 тис. до 1,8 тис., а число районів - з 490 до 150.