Порошенко розраховує, що Рада наступного тижня позбавить Чернушенка недоторканності

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи в Національному університеті України "Києво-Могилянська академія". "Я розраховую, що вже наступного тижня Верховна Рада, поки що в індивідуальному порядку, позбавить цього служителя Феміди імунітету, задовольнивши відповідне клопотання Генеральної прокуратури", - повідомив президент.

Читайте такожОпубліковані SMS судді Чернушенка з "рекомендаціями", як треба вирішувати справи в суді (фото)У той же час Петро Порошенко підкреслив необхідність повного скасування недоторканності депутатів і суддів. "Але проблему треба вирішувати комплексно через повне зняття недоторканності з депутатів і суддів", - повідомив президент.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила про підозру Антону Чернушенку у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень. Генеральний прокурор Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення зазначеної особи від посади і звернувся з поданням до Верховної Ради про надання згоди на затримання і арешт судді.