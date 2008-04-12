У Тимошенко помилково списують інфляцію на 2007 рік?

Прогнози уряду України щодо динаміки цін навіть наближено не відповідають реальній ситуації.

Таку думку у своїй статті, опублікованій у тижневику “Дзеркало тижня” (№ 14 (693) 12-18 квітня від 2008 року), висловив професор Інституту стратегічних оцінок Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

На думку експерта, це унеможливлює визначення обгрунтованих механізмів антиінфляційної політики та зводить здійснювані заходи до кон’юнктурних у багатьох аспектах кроків.

«Уряд припускається принципової некоректності у своїх акцентах на тому, що витоки нинішньої інфляції лежать у 2007 році, коли ціни виросли майже на 17%. Насправді мова має йти про інфляційну модель розвитку, яка сформувалася, починаючи з 2005 року», — вважає А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

Він упевнений, що зростання інфляції майже втричі у 2005-2008 роках пов’язане зі зростаючими диспропорціями у соціально-економічній політиці. «Якщо у 2001-2004 роках темпи приросту реальної заробітної плати перевищили темпи зростання ВВП у 2,1 рази (оптимальним вважається співвідношення 1,4-1,5), то в 2005-му — в 11,7 рази. У поточному році ця практика реанімується. Сформований у попередні роки інфляційний потенціал української економіки фактично посилюється», — наголосив А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

Першочерговим кроком у подоланні інфляційної спіралі експерт вважає зниження соціального навантаження на економіку. Тому, на його думку, відповідні заходи мають бути реалізовані вже при внесенні уточнень до бюджету-2008.