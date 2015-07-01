Порошенко заявив про високий рівень довіри між Україною та США

Президент України провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з конгресменом Пітером Роскамом, яка перебуває в Україні. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за постійну підтримку України в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет та наголосив на стратегічному характері партнерства між країнами. При цьому глава держави також відзначив важливу роль США у забезпеченні глобальної безпеки у світі, а також у процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Президент також поінформував американських конгресменів про те, що поточна ситуація на Донбасі продовжує бути напруженою і потребує значних зусиль для унеможливлення подальшої агресії проти України. «Щодня ми бачимо спроби загострити ситуацію, і лише мужні дії українських військових стримують агресора від подальших кроків», – зазначив Порошенко.

Під час обговорення взаємовідносин між Україною та США сторони акцентували увагу на важливості поглиблення співпраці у військовій та військово-технічній сферах з метою модернізації українських Збройних Сил, а також використання українського потенціалу в аерокосмічній галузі.

«Зараз ми маємо високий рівень довіри між Україною та США. Саме тому я вважаю критично важливим збільшити нашу військову взаємодію. Сьогодні для цього є усі підстави», – заявив президент. За його словами, це важливо не лише тому, що така співпраця захищає свободу і демократію в Європі, а ще й дає унікальний досвід протидії «гібридній» війні. Глава держави також наголосив на зусиллях задля підвищення ефективності української армії.

У свою чергу, Глава делегації конгресмен Пітер Роскам зазначив, що США разом зі своїми партнерами і союзниками сьогодні постали перед серйозним викликом протидії авторитаризму у світі. «Саме тому підтримка України є одним із пріоритетів у зовнішній політиці Сполучених Штатів», – наголосив він.

Президент наголосив на важливій ролі Сполучених Штатів у макрофінансовій підтримці України.

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Сторони також обговорили прогрес у впровадженні системних реформ в Україні. Американська делегація відзначила відчутні позитивні зміни, які стосуються якості державного управління, відкритості та демократичності політичного процесу, реформи української армії та системи правоохоронних органів.

Глава держави поділився з конгресменами своїм баченням конституційних змін, на які чекає Україна, та наголосив, що вперше в нашій сучасній історії відбувається процес децентралізації та передачі владних та фінансових повноважень на місця.

У складі делегації Конгресу США на зустрічі також були присутні конгресмени Діна Тітус, Том Райс, Девід Прайс, Лоіс Каппс, Роб Вудолл, а також Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, підкреслюється в повідомленні.