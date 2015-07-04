Штанмаєр застеріг Грецію щодо серйозних наслідків її виходу з Єврозони

Про це він заявив в інтерв’ю берлінській газеті Tagesspiegel am Sonntag, передає Німецька хвиля.

"Навіть якщо ми змогли б подолати такий розвиток подій фінансово та валютно-політично, сигнал "Grexit" (виходу Греції з Єврозони - УНІАН) країнам за межами ЄС був би руйнуючим", - наголосив міністр.

Тоді Європа "втратила б у частині світу авторитет та надійність", переконаний Штайнмаєр.

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Німецький міністр також різко розкритикував поведінку грецького уряду. За його словами, політика лівого уряду Алексіса Ципраса - це "суміш недосвідченості, ідеології та радикальної ритирики, з якими грецький уряд завів переговори в глухий кут". Однак залишилось поза увагою те, що цей курс означає для людей у Греції, додав політик. Міністр закликав уряд в Афінах спільно з європейськими партнерами знайти вихід зі скрутної ситуації, який при цьому "не перевантажив би Європу та країни-членів Єврозони".